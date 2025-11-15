Conférence : la bibliothèque Charlotte Delbo a 150 ans Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Conférence : la bibliothèque Charlotte Delbo a 150 ans Bibliothèque Charlotte Delbo Paris samedi 15 novembre 2025.

Depuis l’ouverture le 18 novembre 1875 de la salle de lecture de la mairie du 2e arrondissement, la bibliothèque Charlotte Delbo a plusieurs fois changé de nom et de localisation. Son directeur actuel revient sur l’histoire des lieux et de l’établissement pour un voyage dans le temps à partir de documents issus des archives de la bibliothèque, des bibliothèque patrimoniales et des Archives de Paris.

Pendant 150 ans, la bibliothèque a accompagné les transformations du quartier, le développement du réseau des bibliothèques de la Ville de Paris et les grands changements de la société, notamment son accès à la culture.

Une exposition du 15 novembre au 6 décembre présentera une partie de ces documents : photos, plans, catalogue de 1881, registre de réclamations de 1919, etc.

Dessin de Félix Régamey (1891)

Retour sur les 150 ans de la bibliothèque Charlotte Delbo

Le samedi 15 novembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Inscription auprès des bibliothécaires, par téléphone ou par courriel.

Public adultes.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo