Conférence La Bibliothèque d’Alexandrie

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Par Claudine Le Tourneur d’Ison. Conférence dédicace

Événement organisé en partenariat avec le CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

Par Claudine Le Tourneur d’Ison. Conférence dédicace

Événement organisé en partenariat avec le CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).

Sur réservation dans la limite des places disponibles. .

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Claudine Le Tourneur d’Ison. Confe?rence dedication

Event organized in partnership with CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches Arche?ologiques de la Somme).

Subject to availability.

L’événement Conférence La Bibliothèque d’Alexandrie Amiens a été mis à jour le 2026-01-09 par OT D’AMIENS