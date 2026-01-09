Conférence La Bibliothèque d’Alexandrie Amiens
Conférence La Bibliothèque d’Alexandrie Amiens samedi 21 février 2026.
Conférence La Bibliothèque d’Alexandrie
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Par Claudine Le Tourneur d’Ison. Conférence dédicace
Événement organisé en partenariat avec le CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).
Sur réservation dans la limite des places disponibles.
Par Claudine Le Tourneur d’Ison. Conférence dédicace
Événement organisé en partenariat avec le CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).
Sur réservation dans la limite des places disponibles. .
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Claudine Le Tourneur d’Ison. Confe?rence dedication
Event organized in partnership with CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches Arche?ologiques de la Somme).
Subject to availability.
L’événement Conférence La Bibliothèque d’Alexandrie Amiens a été mis à jour le 2026-01-09 par OT D’AMIENS