CONFÉRENCE LA BIENNALE DE VENISE, VITRINE DE L’ART CONTEMPORAIN Montpellier samedi 24 janvier 2026.
CONFÉRENCE LA BIENNALE DE VENISE, VITRINE DE L’ART CONTEMPORAIN
25 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Photographie Elle habitait ailleurs Lei abitava altrove Riccardo Camoletti
Jusqu’au 14 novembre 2025, le Centre Culturel Italien Dante Alighieri de Montpellier présente les photos inédites argentiques en noir et blanc de Riccardo Camoletti. Son exposition explore la nostalgie des lieux traversés et l’expérience de l’ailleurs.
Conférence
La Biennale de Venise, vitrine de l’art contemporain
Claude et Annick Balny
Au Centre Culturel Italien 25 rue Sainte Ursule
Tram L 1/4 Louis Blanc
Entrée libre adhérents externes 5€ _ disponible sur le Pass Culture
Renseignements/Réservation: 04.67.60.27.82 dante.montpellier@yahoo.fr .
25 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 27 82 dante.montpellier@yahoo.fr
English :
Photography Elle habitait ailleurs Lei abitava altrove Riccardo Camoletti
Until November 14, 2025, Montpellier’s Centre Culturel Italien Dante Alighieri presents Riccardo Camoletti’s original black and white silver photographs. His exhibition explores the nostalgia of places crossed and the experience of elsewhere.
