Conférence La bière dans tous ses états Truchtersheim
Conférence La bière dans tous ses états Truchtersheim dimanche 12 avril 2026.
Conférence La bière dans tous ses états
4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12 13:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Atelier-conférence payant et sur inscription, à la Maison du Kochersberg à Truchtersheim.
Conférence animée par Hervé Marziou, bièrologue.
L’histoire de la bière d’hier à aujourd’hui, sa composition et les secrets de sa fabrication à travers le temps, par Hervé Marziou, biérologue de renom, passionné par ce sujet depuis qu’il a travaillé dans une brasserie alsacienne durant sa jeunesse et où il y a découvert l’élaboration et la dégustation de la bière.
Atelier payant et sur inscription au 03 88 21 46 91. Nombre de places limité. 0 .
4 place du Marché Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91 contact@lebeaujardin.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pay-what-you-can workshop with registration, at the Maison du Kochersberg in Truchtersheim.
L’événement Conférence La bière dans tous ses états Truchtersheim a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg