Conférence La bière dans tous ses états Truchtersheim

Conférence La bière dans tous ses états

Conférence La bière dans tous ses états Truchtersheim dimanche 12 avril 2026.

Conférence La bière dans tous ses états

4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Atelier-conférence payant et sur inscription, à la Maison du Kochersberg à Truchtersheim.
Conférence animée par Hervé Marziou, bièrologue.

L’histoire de la bière d’hier à aujourd’hui, sa composition et les secrets de sa fabrication à travers le temps, par Hervé Marziou, biérologue de renom, passionné par ce sujet depuis qu’il a travaillé dans une brasserie alsacienne durant sa jeunesse et où il y a découvert l’élaboration et la dégustation de la bière.

Atelier payant et sur inscription au 03 88 21 46 91. Nombre de places limité. 0  .

4 place du Marché Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91  contact@lebeaujardin.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pay-what-you-can workshop with registration, at the Maison du Kochersberg in Truchtersheim.

L’événement Conférence La bière dans tous ses états Truchtersheim a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg