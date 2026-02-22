Conférence La bière dans tous ses états

4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Atelier-conférence payant et sur inscription, à la Maison du Kochersberg à Truchtersheim.

Conférence animée par Hervé Marziou, bièrologue.

L’histoire de la bière d’hier à aujourd’hui, sa composition et les secrets de sa fabrication à travers le temps, par Hervé Marziou, biérologue de renom, passionné par ce sujet depuis qu’il a travaillé dans une brasserie alsacienne durant sa jeunesse et où il y a découvert l’élaboration et la dégustation de la bière.

Atelier payant et sur inscription au 03 88 21 46 91. Nombre de places limité. 0 .

4 place du Marché Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91 contact@lebeaujardin.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pay-what-you-can workshop with registration, at the Maison du Kochersberg in Truchtersheim.

L’événement Conférence La bière dans tous ses états Truchtersheim a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg