Conférence La bière et les micro-brasseries Médiathèque Freyming-Merlebach

Freyming-Merlebach

Conférence La bière et les micro-brasseries

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L@ Médiathèque de Freyming-Merlebach organise une conférence sur la thématique de la bière et des micro-brasseries. La conférence sera animée par un restaurateur et micro-brasseur qui vous parlera de son métier.

Réservations et informations auprès de la médiathèque.Tout public

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Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 23 48 lamediatheque.fm@gmail.com

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English :

The@ Médiathèque de Freyming-Merlebach is organizing a conference on the theme of beer and microbreweries. The conference will be hosted by a restaurateur and microbrewer who will talk about his trade.

Bookings and information at the media library.

L’événement Conférence La bière et les micro-brasseries Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH