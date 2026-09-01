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AGENDA · Saint-Christophe

Conférence – La biodiversité des milieux agricoles cour de la poste Saint-Christophe

mercredi 23 septembre 2026 · cour de la poste · Saint-Christophe

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
cour de la poste
Adresse
Salle des associations
Ville
17220 Saint-Christophe
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Christophe

Conférence – La biodiversité des milieux agricoles

cour de la poste Salle des associations Saint-Christophe Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 19:00:00
fin : 2026-09-23 20:30:00

Date(s) :
2026-09-23

Un temps d’échange grand public autour de la biodiversité
  .

cour de la poste Salle des associations Saint-Christophe 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 39 04 

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English :

A public forum on biodiversity

L’événement Conférence – La biodiversité des milieux agricoles Saint-Christophe a été mis à jour le 2026-09-11 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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