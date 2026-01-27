Conférence La bioélectricité et les anthrobots nous rendront ils immortels ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Conférence La bioélectricité et les anthrobots nous rendront ils immortels ?

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Début : 2026-02-05 18:15:00

fin : 2026-02-05 20:00:00

2026-02-05

Cette nouvelle approche de la biologie cellulaire risque bien de bouleverser la thérapeutique dans de nombreux domaines.

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

This new approach to cell biology is likely to revolutionize therapeutics in many fields.

