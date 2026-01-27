Conférence La bioélectricité et les anthrobots nous rendront ils immortels ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Conférence La bioélectricité et les anthrobots nous rendront ils immortels ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy jeudi 5 février 2026.
Conférence La bioélectricité et les anthrobots nous rendront ils immortels ?
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Non adhérent
Date : 2026-02-05
18:15:00 - 20:00:00
fin : 2026-02-05 20:00:00
Date(s) :
2026-02-05
Cette nouvelle approche de la biologie cellulaire risque bien de bouleverser la thérapeutique dans de nombreux domaines.
.
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
English :
This new approach to cell biology is likely to revolutionize therapeutics in many fields.
