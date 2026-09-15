Conférence : La Bretagne et la guerre d’Ecosse Rue Jules Ferry Pornic
mercredi 16 septembre 2026 · Rue Jules Ferry · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Conférence : La Bretagne et la guerre d’Ecosse
Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-16 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Conférence proposée par Pornic Histoire et animée par Hervé Le Goff
Au programme
L’association Pornic de Histoire vous invite à une conférence passionnante animée par Hervé Le Goff.
Plongez dans l’histoire de la Bretagne entre 1510 et 1570, une période charnière où la région a joué un rôle stratégique majeur dans les conflits opposant la France, l’Angleterre et l’Empire. Grâce à sa position géographique, la valeur de ses ports et la compétence de ses marins, la Bretagne était alors une puissance économique et démographique incontournable. Hervé Le Goff, spécialiste reconnu des relations entre la Bretagne et le monde britannique au XVIe siècle, analysera la place du duché dans la politique étrangère française et les mutations profondes qui ont conduit à son intégration en tant que province du royaume. .
Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 54 42 asso.pornic.histoire@gmail.com
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English :
Conference organized by Pornic Histoire and hosted by Hervé Le Goff
L’événement Conférence : La Bretagne et la guerre d’Ecosse Pornic a été mis à jour le 2026-09-07 par I_OT Pornic
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