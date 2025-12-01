Conférence La Bretagne et les Vikings Lieu-dit Kerhunou Locarn

Locarn Côtes-d'Armor

Début : 2025-12-13 16:30:00
2025-12-13

Le programme Apprendre la Bretagne vous invite à assister à une conférence sur le thème des Vikings. Animée par Julien Bachelier, historien, maître de conférence à l’Université de Bretagne Occidentale, cette conférence éclairera une période sombre de l’histoire bretonne, grâce aux récentes sources historiques et archéologiques.
16h accueil
16h30 début de la conférence
18h cocktail

10€ adhérent
5€ étudiant adhérent
30€ non-adhérent

Org. Le Keréden   .

Lieu-dit Kerhunou Hôtel-restaurant Le Keréden Locarn 22340 Côtes-d'Armor Bretagne 

