Conférence La Bretagne et les Vikings Lieu-dit Kerhunou Locarn

Conférence La Bretagne et les Vikings

Locarn Côtes-d'Armor

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13

Le programme Apprendre la Bretagne vous invite à assister à une conférence sur le thème des Vikings. Animée par Julien Bachelier, historien, maître de conférence à l’Université de Bretagne Occidentale, cette conférence éclairera une période sombre de l’histoire bretonne, grâce aux récentes sources historiques et archéologiques.

16h accueil

16h30 début de la conférence

18h cocktail

10€ adhérent

5€ étudiant adhérent

30€ non-adhérent

