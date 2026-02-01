Conférence La cage aux fauves Cinéma étoile Carantec

Conférence La cage aux fauves

Noé Willer a choisi de s’installer à Carantec , après 48 ans au service des commissaires-priseurs en qualité d’expert . Galeriste et biographe il aime partagé sa passion pour l’art.

Pour sa 5éme conférence invité par Carantec Culture Noé Willer a choisi de nous ouvrir la cage aux fauves afin de pénétrer à l’intérieur de ce mouvement artistique révolutionnaire qui a exploré une nouvelle forme d’expression , nous découvrirons les principaux acteurs du fauvisme au travers de leurs œuvres qui ont tant influencées l’art moderne du XX éme siècle.

Après un demi siècle au service de l’art en qualité de galeriste, de biographe et d’expert XIX ème XX ème auprès des commissaires priseurs Français et internationaux, Noé Willer s’est reconverti en conférencier pour apporter sa vision et ses connaissances dans le monde de l’art après les trésors du musée d’Orsay suivi de , l’école de Pont Aven puis Breton et les surréalistes et la face cachée des chefs d’œuvres Aujourd’hui, sa conférence mettra l’accent sur ces figures centrales que sont Matisse, Derain et Vlaminck, leur liberté, leur audace. Ce courant avant-gardiste à marquer par sa modernité l’histoire de l’art du XXéme siècle, Il ne fait nul doute que malgré une critique désastreuse au début, ce mouvement c’est imposé comme majeur dans l’évolution de l’art moderne.

Cette conférence sera suivie d’un échange autour d’un verre de bulles .

