Conférence La candidature du Havre sur la Liste du patrimoine mondial une histoire singulière Maison du patrimoine Le Havre

Conférence La candidature du Havre sur la Liste du patrimoine mondial une histoire singulière

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 18:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Née au début des années 1990 dans l’esprit d’historiens et d’architectes, l’idée d’inscrire le centre reconstruit par Auguste Perret sur la Liste du patrimoine mondial était particulièrement audacieuse.

Trente ans plus tard, nous vous proposons les regards croisés de Vincent Duteurtre et Christine d’Aboville, deux acteurs majeurs de cette aventure qui a changé le cours de l’histoire du Havre et du patrimoine mondial.

Par Vincent Duteurtre, architecte, en charge du dossier de candidature de 1998 à 2005 pour la Ville du Havre et Christine d’Aboville, adjointe en charge de l’Urbanisme de 1995 à 2001 puis de la Culture de 2001 à 2002

Public adultes durée 1h

Réservation obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

English : Conférence La candidature du Havre sur la Liste du patrimoine mondial une histoire singulière

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence La candidature du Havre sur la Liste du patrimoine mondial une histoire singulière Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie