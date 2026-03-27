Conférence La capéophile du XXe siècle à nos jours Gien
Conférence La capéophile du XXe siècle à nos jours Gien mardi 7 avril 2026.
Conférence La capéophile du XXe siècle à nos jours
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:15:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Conférence La capéophile du XXe siècle à nos jours UTL de Gien
Conférence de Ludovic Prest ,suivi de OJUKAFETE .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference La capéophile du XXe siècle à nos jours UTL de Gien
L’événement Conférence La capéophile du XXe siècle à nos jours Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN
À voir aussi à Gien (Loiret)
- Cache-toi Arsène ! Gien 4 avril 2026
- Atelier-rencontre: Elizabeth Vidal Gien 4 avril 2026
- Week-end gratuit pour les Loirétains ! Gien 11 avril 2026
- Rencontre/Dédicace Sophie de Monnier, Maîtresse de Mirabeau, une passion dévastatrice Gien 11 avril 2026
- Rencontre/dédicace Jeanne d’Arc et les villes qu’elle a traversées (Tome 1) Gien 12 avril 2026