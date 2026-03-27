Conférence La capéophile du XXe siècle à nos jours Gien

Conférence La capéophile du XXe siècle à nos jours Place Jean Jaurès Gien 2026-04-07

Conférence La capéophile du XXe siècle à nos jours Gien mardi 7 avril 2026.

Conférence La capéophile du XXe siècle à nos jours

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:15:00
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2026-04-07

Conférence La capéophile du XXe siècle à nos jours UTL de Gien
Conférence de Ludovic Prest ,suivi de OJUKAFETE   .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75  utl.gien@orange.fr

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English :

Conference La capéophile du XXe siècle à nos jours UTL de Gien

L’événement Conférence La capéophile du XXe siècle à nos jours Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN

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