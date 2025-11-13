Conférence La caricature politique au XIXe siècle Rue Charles Joseph Riquier Vernon

Conférence La caricature politique au XIXe siècle

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe-Auguste Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Choisir la caricature comme objet d’histoire relève toujours de l’ambition de s’approcher au plus près d’une opinion publique complexe par sa diversité et souvent insaisissable par sa volatilité. Alors que la Troisième République traverse des premières années décisives et qu’elle surmonte les crises successives, le regard d’Alfred le Petit, dessinateur de génie né à Aumale en Seine-Maritime, est souvent considéré comme le plus aiguisé et sans doute le plus mordant. A partir de ses caricatures satiriques publiées dans la presse mais aussi de dessins inédits issus de ses carnets personnels, l’histoire de la République se devine avec ses méandres et ses contradictions. L’historien, quant à lui, perçoit, avec une certaine complicité, les sourires ou les réprobations que les lecteurs d’Alfred le Petit ont pu esquisser en découvrant régulièrement ses coups de griffe à la une du Grelot. .

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe-Auguste Vernon 27200 Eure Normandie

English : Conférence La caricature politique au XIXe siècle

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence La caricature politique au XIXe siècle Vernon a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération