Conférence La Cathédrale 20 ans de restauration Médiathèque La Médiaporte Ruelle-sur-Touvre
Conférence La Cathédrale 20 ans de restauration Médiathèque La Médiaporte Ruelle-sur-Touvre samedi 20 juin 2026.
Conférence La Cathédrale 20 ans de restauration
Médiathèque La Médiaporte 15 rue de Puyguilen Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez assister à la présentation de l’ouvrage ‘La cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême, récit d’une métamorphose’ co-dirigé par le Pays d’Art et d’Histoire de GrandAngoulême et la DRAC Nouvelle-Aquitaine par deux de ses autrices.
.
Médiathèque La Médiaporte 15 rue de Puyguilen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come along to the presentation of the book ‘La cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême, récit d’une métamorphose’, co-edited by the Pays d’Art et d’Histoire de Grand-Angoulême and the DRAC Nouvelle-Aquitaine, by two of its authors.
L’événement Conférence La Cathédrale 20 ans de restauration Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Ruelle-sur-Touvre (Charente)
- Festival du livre jeunesse Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre 26 mars 2026
- Festival livre jeunesse Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre 26 mars 2026
- Brigade de lecture 2026 À coeur ouvert Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre 31 mars 2026
- Cinéma Rencontre Side to Side Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre 3 avril 2026
- Promenade urbaine « Au fil de la Touvre » Ruelle-sur-Touvre Charente 1 mai 2026