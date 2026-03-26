Conférence La Cathédrale 20 ans de restauration Médiathèque La Médiaporte Ruelle-sur-Touvre

Conférence La Cathédrale 20 ans de restauration

Médiathèque La Médiaporte 15 rue de Puyguilen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez assister à la présentation de l’ouvrage ‘La cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême, récit d’une métamorphose’ co-dirigé par le Pays d’Art et d’Histoire de GrandAngoulême et la DRAC Nouvelle-Aquitaine par deux de ses autrices.

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Médiathèque La Médiaporte 15 rue de Puyguilen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

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English :

Come along to the presentation of the book ‘La cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême, récit d’une métamorphose’, co-edited by the Pays d’Art et d’Histoire de Grand-Angoulême and the DRAC Nouvelle-Aquitaine, by two of its authors.

L’événement Conférence La Cathédrale 20 ans de restauration Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême