Conférence La Cathédrale de Strasbourg, chemin d’évolution Masevaux-Niederbruck

Conférence La Cathédrale de Strasbourg, chemin d’évolution
Rue du Château Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-02-20 19:30:00
Conférence diaporama proposé par l’association des Racines et des Arts , de Masevaux Alliant géobiologie et psychologie, énergies et symboles, Michel Desgrandchamps vous invite à visiter la Cathédrale autrement , à l’accompagner dans un cheminement initiatique, qui prend parfois des allures d’enquête policière, à la découverte du secret des bâtisseurs… Quelques clés et repères remarquables pour une future visite live de la Cathédrale réussie…et pour votre propre déambulation sur le chemin de l’évolution personnelle. .
Rue du Château Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 25 78 13 08
