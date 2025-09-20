Conférence « La céramique dans tous ses états, au Moyen Âge et à la Belle Epoque » Château de Ripaille Thonon-les-Bains

Conférence « La céramique dans tous ses états, au Moyen Âge et à la Belle Epoque » 20 et 21 septembre Château de Ripaille Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Au travers d’un regard croisé, nos deux conférencières vont vous présenter les différences entre les céramiques du Moyen Âge et de la Belle Époque.

Château de Ripaille 83, avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 26 64 44 http://www.ripaille.fr https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Ripaille-Fondation-Ripaille-1744823975731891/ Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus anciens remontent au XVe siècle, a été la résidence des ducs de Savoie dont le premier, Amédée VIII, fut Pape sous le nom de Félix V. Le domaine est aujourd’hui la propriété de la famille Necker et de la fondation Ripaille. Le château a été restauré en 1900 par Frédéric Engel-Gros dans le style art nouveau.

Fondation Ripaille