Conférence La chaîne de l’espoir Espace culturel Agon-Coutainville
samedi 14 novembre 2026 · Espace culturel · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Conférence La chaîne de l’espoir
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 18:00:00
fin : 2026-11-14 19:30:00
Date(s) :
2026-11-14
Conférence La chaîne de l’espoir .
Rendez-vous à 18h à l’espace culturel. .
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie cchl.ac@orange.fr
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English : Conférence La chaîne de l’espoir
L’événement Conférence La chaîne de l’espoir Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme
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