Conférence la chanson en France de 1939 à 1944 Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Conférence la chanson en France de 1939 à 1944

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

par Marc Olivier Baruch, directeur d’études émérite de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

avec la participation de Pat y Picos pour la partie musicale .

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 88 79 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

by Marc Olivier Baruch, Emeritus Director of Studies, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

L’événement Conférence la chanson en France de 1939 à 1944 Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-02-09 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65