Conférence La chanson en France de 1939 à 1944 Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Conférence La chanson en France de 1939 à 1944

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-22 18:30:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Par Marc Olivier Baruch, directeur d’études émérite de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Avec la participation de Pat y Picos pour la partie musicale. .

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 88 79 99

English :

By Marc Olivier Baruch, Emeritus Director of Studies at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

