Conférence « La chapelle hospitalière Layné : une architecture et un programme Art déco » Chapelle de l’hôpital Layné Mont-de-Marsan

Conférence « La chapelle hospitalière Layné : une architecture et un programme Art déco » Chapelle de l’hôpital Layné Mont-de-Marsan samedi 20 septembre 2025.

Conférence « La chapelle hospitalière Layné : une architecture et un programme Art déco » Samedi 20 septembre, 15h00 Chapelle de l’hôpital Layné Landes

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La chapelle hospitalière Layné de Mont-de-Marsan : une architecture et un programme Art déco

Conférence de Vincent Mateos, Conservateur départemental des Antiquités et Objets d’Art

La chapelle hospitalière Notre-Dame fut édifiée en béton armé, sur les plans de l’architecte montois Franck Bonnefous, entre 1937 et 1939, puis en 1951 pour l’installation de sa cloche.

L’architecte, chargé dès 1934 de concevoir les plans de l’hôpital, fit appel aux plus grands artistes de son époque pour orner la chapelle :

Lucien Danglade pour le maître-autel et les fonts baptismaux

Raymond Subes pour les ferronneries d’art

Chéret pour l’orfèvrerie

Fernand Py pour la crèche

Les Antiquités et Objets d’Art protégés au titre des Monuments historiques et conservés par l’hôpital Layné seront présentés à cette occasion.

Chapelle de l’hôpital Layné 494 boulevard Saint-médard, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine https://diocese40.fr/eglise/chapelle-de-lhopital-layne-a-mont-de-marsan/

La chapelle hospitalière Layné de Mont-de-Marsan : une architecture et un programme Art déco

© Dept40