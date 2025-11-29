Conférence La Charente, Bastion de la Loutre d’Europe Ronsenac
Conférence La Charente, Bastion de la Loutre d’Europe Ronsenac samedi 29 novembre 2025.
Conférence La Charente, Bastion de la Loutre d’Europe
salle des fêtes Ronsenac Charente
Début : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Conférence donnée par M. René Rosoux, biologiste.
salle des fêtes Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 90 04 asso16ronsenacpatrimoines@gmail.com
English :
Lecture by biologist René Rosoux.
German :
Vortrag von Herrn René Rosoux, Biologe.
Italiano :
Conferenza di René Rosoux, biologo.
Espanol :
Conferencia de René Rosoux, biólogo.
