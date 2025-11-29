Conférence La Charente, Bastion de la Loutre d’Europe Ronsenac

Conférence La Charente, Bastion de la Loutre d’Europe

salle des fêtes Ronsenac Charente

Début : 2025-11-29 18:00:00

Conférence donnée par M. René Rosoux, biologiste.

salle des fêtes Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 90 04 asso16ronsenacpatrimoines@gmail.com

English :

Lecture by biologist René Rosoux.

German :

Vortrag von Herrn René Rosoux, Biologe.

Italiano :

Conferenza di René Rosoux, biologo.

Espanol :

Conferencia de René Rosoux, biólogo.

