Conférence La Chartreuse de Bonnefoy Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

La Chartreuse de Bonnefoy à la lumière des récents travaux d’archéologie et de photogrammétrie. Conférence par Elodie Blanc. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

English :

The Chartreuse de Bonnefoy in the light of recent archaeological and photogrammetric research. Lecture by Elodie Blanc. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

German :

Die Kartause von Bonnefoy im Lichte der jüngsten archäologischen und photogrammetrischen Arbeiten. Vortrag von Elodie Blanc. Akademische Gesellschaft von Puy-en-Velay und der Haute-Loire.

Italiano :

La Chartreuse de Bonnefoy alla luce delle recenti ricerche archeologiche e fotogrammetriche. Conferenza di Elodie Blanc. Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

Espanol :

La Chartreuse de Bonnefoy a la luz de las recientes investigaciones arqueológicas y fotogramétricas. Conferencia de Elodie Blanc. Sociedad Académica del Puy-en-Velay y del Alto Loira.

