Conférence La chasse à la baleine et les baleiniers granvillais Rue des Lycées Granville

Conférence La chasse à la baleine et les baleiniers granvillais mercredi 10 septembre 2025.
Amphithéâtre Lycée de la Morandière Granville
2025-09-10 18:00:00
2025-09-10 19:30:00
2025-09-10
Conférence présentée par Patrick Courault et Jean-Christian Poutiers.
Depuis la préhistoire, les cétacés ont fourni à l’homme leur graisse, leur viande, leur ivoire. Après l’Empire la France reprend l’armement baleinier, Granville construit des navires baleiniers, arme à la baleine et fournit équipages et capitaines. Lors de cette conférence, nous suivrons ces hommes de la chasse au dépeçage et à la mise en baril de l’huile. les aventures des frères Renouf seront évoquées. .
+33 6 83 22 52 84 mireillebrajon@gmail.com
