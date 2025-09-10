Conférence La chasse à la baleine et les baleiniers granvillais Rue des Lycées Granville

Rue des Lycées Amphithéâtre Lycée de la Morandière Granville Manche

Début : 2025-09-10 18:00:00

fin : 2025-09-10 19:30:00

2025-09-10

Conférence présentée par Patrick Courault et Jean-Christian Poutiers.

Depuis la préhistoire, les cétacés ont fourni à l’homme leur graisse, leur viande, leur ivoire. Après l’Empire la France reprend l’armement baleinier, Granville construit des navires baleiniers, arme à la baleine et fournit équipages et capitaines. Lors de cette conférence, nous suivrons ces hommes de la chasse au dépeçage et à la mise en baril de l’huile. les aventures des frères Renouf seront évoquées. .

