Conférence La châtellenie de Bressuire Mairie Salle des congrès Bressuire
Conférence La châtellenie de Bressuire Mairie Salle des congrès Bressuire samedi 28 mars 2026.
Conférence La châtellenie de Bressuire
Mairie Salle des congrès 4 Place de l’Hôtel de ville Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Conférence organisée par Histoire et Patrimoine du Bressuirais, sur le thème suivant: La châtellenie de Bressuire, une justice seigneuriale à la fin du Moyen-Age.
Cette conférence est présentée par Muriel Bonnaud. .
Mairie Salle des congrès 4 Place de l’Hôtel de ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@hpb.asso.fr
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English : Conférence La châtellenie de Bressuire
L’événement Conférence La châtellenie de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Bocage Bressuirais