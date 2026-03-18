Conférence La châtellenie de Bressuire Mairie Salle des congrès Bressuire

Conférence La châtellenie de Bressuire

Mairie Salle des congrès 4 Place de l’Hôtel de ville Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Conférence organisée par Histoire et Patrimoine du Bressuirais, sur le thème suivant: La châtellenie de Bressuire, une justice seigneuriale à la fin du Moyen-Age.

Cette conférence est présentée par Muriel Bonnaud. .

Mairie Salle des congrès 4 Place de l’Hôtel de ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@hpb.asso.fr

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English : Conférence La châtellenie de Bressuire

L’événement Conférence La châtellenie de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Bocage Bressuirais