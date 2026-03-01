Conférence La chatière, création d’un nouvel accès fluvial à Port 2000

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

2026-03-31 18:00:00

Découvrez les coulisses d’un chantier hors norme la construction d’un nouvel accès fluvial à Port 2000, porté par une digue de 2 000 mètres, un chenal de 100 mètres de large et un investissement de 197 M€. Cette table ronde explore la fabrication d’un ouvrage maritime unique, où précision, innovation et coordination sont essentielles.

Les intervenants vous présenteront les étapes de conception études préalables, modélisations 2D et 3D, trajectographies pour tester le passage des barges. Vous comprendrez ainsi les choix techniques qui ont guidé le design de cet ouvrage.

Vous découvrirez également le rôle des Accropodes™, ces blocs massifs qui protègent la digue. Leur positionnement, les méthodes de pose, le travail au rythme des marées et l’organisation millimétrée du chantier seront expliqués par le groupement titulaire du contrat de travaux Térélian- SDI.

Une rencontre idéale pour comprendre comment se construit un grand ouvrage maritime du dessin numérique… À la pose sous l’eau des blocs béton.

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

