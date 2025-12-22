Conférence La Chine et son droit, Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Conférence La Chine et son droit

Lundi 12 janvier 2026 de 14h30 à 16h. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Conférence animée par Christine Chaigne, Maitre de Conférence AMU, juriste sinisante

La culture juridique chinoise, remarquable à bien des égards, marque l’esprit chinois depuis des millénaires. Aujourd’hui, dans le parti/Etat qu’est la Chine où le parti est, au nom du peuple, la source ultime de toute règle, comment cette culture juridique se transforme-t-elle ?



En quoi la Chine essaie-t-elle de mimer l’Occident et en quoi assume-t-elle de s’en distinguer ? .

English :

Conference hosted by Christine Chaigne, Associate Professor at AMU, Chinese law expert

