Conférence la chouette nuit Port de Dinan Lanvallay

Port de Dinan Maison de la Rance Lanvallay Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20 23:00:00
2026-03-20
Projection conférence sur la vie des chouettes et autres rapaces nocturnes de nos campagnes. En fin de soirée, observation et écoute sur le terrain.
Réservation obligatoire. .
Port de Dinan Maison de la Rance Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 00 40
