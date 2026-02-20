Conférence la chouette nuit Port de Dinan Lanvallay

Conférence la chouette nuit

Port de Dinan Maison de la Rance Lanvallay Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 23:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Projection conférence sur la vie des chouettes et autres rapaces nocturnes de nos campagnes. En fin de soirée, observation et écoute sur le terrain.

Réservation obligatoire. .

Port de Dinan Maison de la Rance Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 00 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence la chouette nuit Lanvallay a été mis à jour le 2026-02-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme