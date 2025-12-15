Conférence La civilisation Maya par Clément Goullin Cinéma le Korrigan Binic-Étables-sur-Mer

Conférence La civilisation Maya par Clément Goullin

Cinéma le Korrigan 4 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-31 14:30:00

fin : 2026-03-31 16:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Archéologue mayaniste, spécialisé dans l’étude de la civilisation maya. Titulaire d’un Master 2 en archéologie, il partage sa passion à travers des conférences, des cours et des projets de valorisation culturelle. Il est également intervenant en école de commerce sur le marketing digital et le management de projet, ce qui lui permet de croiser approches scientifiques et pédagogiques innovantes. Fondateur de l’Agence Archéologique, il a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre l’histoire et les savoirs des grandes civilisations du passé.

Déclin ou effondrement de la civilisation maya ? Explorez l’histoire de cette civilisation unique.

La civilisation maya s’est épanouie pendant plus de mille ans dans les régions tropicales de l’Amérique centrale, a produit certaines des réalisations les plus remarquables de l’histoire ancienne. Vers le 9e siècle de notre ère, les grandes cités mayas ont commencé à être progressivement abandonnées, marquant la fin de la période classique et ouvrant la voie à une nouvelle phase de l’histoire maya. Cette évènement marquera profondément les explorateurs européens et entrainera des hypothèses toujours débattues aujourd’hui.

Imaginez-vous, explorateur du 20ème, découvrant ces grandes pyramides perdues au milieu de la jungle. Elles sont les témoins d’une civilisation incroyable. Trop souvent abordée comme une civilisation oubliée, nous allons redécouvrir l’histoire de la civilisation maya au travers de son archéologie. Vous serez immergé dans les découvertes récentes et les avancées archéologiques permettant de mieux comprendre cette aire mésoaméricaine et de son possible effondrement. .

