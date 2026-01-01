Conférence/La Collégiale Royale Sainte Marthe Salle Béthanie Tarascon

Conférence/La Collégiale Royale Sainte Marthe

Samedi 10 janvier 2026 de 14h30 à 15h30. Salle Béthanie 2 rue Fléchier Tarascon Bouches-du-Rhône

2000 ans d’histoire de la Collégiale Royale, martyre, glorieuse beauté, ancienne et toujours nouvelle !

Salle Béthanie 2 rue Fléchier Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisduvieuxtarascon@gmail.com

2000 years of history of the Collégiale Royale, martyrdom, glorious beauty, old and always new!

