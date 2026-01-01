Conférence/La Collégiale Royale Sainte Marthe Salle Béthanie Tarascon
Conférence/La Collégiale Royale Sainte Marthe Salle Béthanie Tarascon samedi 10 janvier 2026.
Conférence/La Collégiale Royale Sainte Marthe
Samedi 10 janvier 2026 de 14h30 à 15h30. Salle Béthanie 2 rue Fléchier Tarascon Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-01-10 15:30:00
2026-01-10
2000 ans d’histoire de la Collégiale Royale, martyre, glorieuse beauté, ancienne et toujours nouvelle !
Salle Béthanie 2 rue Fléchier Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisduvieuxtarascon@gmail.com
English :
2000 years of history of the Collégiale Royale, martyrdom, glorious beauty, old and always new!
