Conférence La Commanderie de Lureuil depuis le 13ème siècle

Charnizay Indre-et-Loire

Début : 2026-03-28 16:15:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

2026-03-28

Jean-Claude Durandeau, Président de l’association Les Amis du colombier de Lureuil présentera l’histoire de la Commanderie de Lureuil.

Charnizay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 20 65 11 charnizayhieretaujourdhui@yahoo.com

English :

Jean-Claude Durandeau, President of the association Les Amis du colombier de Lureuil , will present the history of the Commanderie de Lureuil.

