Conférence La Commanderie de Lureuil depuis le 13ème siècle Charnizay
Conférence La Commanderie de Lureuil depuis le 13ème siècle Charnizay samedi 28 mars 2026.
Conférence La Commanderie de Lureuil depuis le 13ème siècle
Charnizay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 16:15:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Jean-Claude Durandeau, Président de l’association Les Amis du colombier de Lureuil présentera l’histoire de la Commanderie de Lureuil.
Jean-Claude Durandeau, Président de l’association Les Amis du colombier de Lureuil présentera l’histoire de la Commanderie de Lureuil. .
Charnizay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 20 65 11 charnizayhieretaujourdhui@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jean-Claude Durandeau, President of the association Les Amis du colombier de Lureuil , will present the history of the Commanderie de Lureuil.
L’événement Conférence La Commanderie de Lureuil depuis le 13ème siècle Charnizay a été mis à jour le 2026-01-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire