Conférence La communauté des Cosaques de Colombelles à l’épreuve de l’exil et de la guerre 1920-1945 Médiathèque Le Phénix Colombelles
Conférence La communauté des Cosaques de Colombelles à l’épreuve de l’exil et de la guerre 1920-1945 Médiathèque Le Phénix Colombelles vendredi 17 avril 2026.
Colombelles
Conférence La communauté des Cosaques de Colombelles à l’épreuve de l’exil et de la guerre 1920-1945
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17 20:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Enseignante et doctorante, l’étude de Lydia Kamenoff dresse le tableau des rôles et des spécificités des Cosaques dans l’émigration en France. Elle analyse la manière dont les Cosaques ont tenté de préserver leur identité et d’entretenir leur mémoire à l’étranger.
Enseignante et doctorante, l’étude de Lydia Kamenoff dresse le tableau des rôles et des spécificités des Cosaques dans l’émigration en France. Elle analyse la manière dont les Cosaques ont tenté de préserver leur identité et d’entretenir leur mémoire à l’étranger.
Ados-adultes .
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Conférence La communauté des Cosaques de Colombelles à l’épreuve de l’exil et de la guerre 1920-1945
A teacher and doctoral student, Lydia Kamenoff’s study paints a picture of the roles and specific features of the Cossacks in emigration to France. She analyses the way in which the Cossacks tried to preserve their identity and maintain their memory abroad.
L’événement Conférence La communauté des Cosaques de Colombelles à l’épreuve de l’exil et de la guerre 1920-1945 Colombelles a été mis à jour le 2026-04-07 par Calvados Attractivité
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