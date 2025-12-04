Conférence La communication animale Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Marignane

Conférence La communication animale

Jeudi 4 décembre 2025.

A 18h30. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

2025-12-04

La Ville de Marignane organise une conférence, à l’espace culturel Saint-Exupéry.

Elle sera animée par Blandine Vaquer et aura pour thème La communication animale .

Vous êtes attendus nombreux !

La conférence est un exposé ou un discours ouvert au grand public dans lequel l’animateur traite de sujets variés d’ordre artistique, littéraire, scientifique, etc. Elle peut être accompagnée de supports comme un film ou une projection.

Il se crée un échange, le conférencier répond aux questions posées. .

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr

English :

The City of Marignane is organizing a conference at the Espace Culturel Saint-Exupéry.

It will be hosted by Blandine Vaquer on the theme of Animal communication .

We look forward to seeing you there!

German :

Die Stadt Marignane organisiert eine Konferenz im Kulturraum Saint-Exupéry.

Sie wird von Blandine Vaquer geleitet und hat das Thema: Tierkommunikation .

Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

Il Comune di Marignane organizza una conferenza presso l’Espace Culturel Saint-Exupéry.

Sarà tenuta da Blandine Vaquer sul tema La comunicazione animale .

Ci auguriamo di vedervi lì!

Espanol :

El ayuntamiento de Marignane organiza una conferencia en el Espace Culturel Saint-Exupéry.

Estará a cargo de Blandine Vaquer y versará sobre el tema La comunicación animal .

¡Le esperamos!

