Conférence la communication-médiation animale Troyes

Conférence la communication-médiation animale

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:30:00

fin : 2025-11-13 20:00:00

Date(s) :

2025-11-13

L’animal, par sa présence rassurante et apaisante, est un allié précieux pour notre épanouissement. Il ne juge pas, écoute sans mots et permet à chacun d’explorer ses émotions en toute confiance. La médiation animale amplifie ces bienfaits, favorisant un mieux-être global physique, psychique, social et affectif.



Lors de cette conférence, Jocelyne MALLET (Thérapeute Holistique & Énergéticienne) et Mélanie Deleine (Médiation par l’Animal & Équithérapie) vous invitent à découvrir les vertus de la relation Homme-Animal. Elles partageront leur expertise et vous présenteront les outils concrets pour intégrer cette approche dans votre quotidien ou votre pratique professionnelle.



Un moment d’échange et de découverte pour tous ceux qui s’intéressent au bien-être, à la thérapie alternative et à la connexion unique entre l’humain et l’animal. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

