CONFÉRENCE LA COMMUNICATION NON VIOLENTE Rivesaltes

CONFÉRENCE LA COMMUNICATION NON VIOLENTE Rivesaltes mercredi 17 septembre 2025.

Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 25 – 25 – 55

Début : 2025-09-17 19:00:00
fin : 2025-09-17

2025-09-17

Conférence-événement autour de la Communication Non Violente par Thomas d’Ansembourg.
  .

Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

Conference-event on Nonviolent Communication by Thomas d’Ansembourg.

German :

Konferenz-Event rund um die Gewaltfreie Kommunikation von Thomas d’Ansembourg.

Italiano :

Conferenza-evento sulla comunicazione non violenta di Thomas d’Ansembourg.

Espanol :

Conferencia-evento sobre la comunicación no violenta, por Thomas d’Ansembourg.

