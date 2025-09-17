CONFÉRENCE LA COMMUNICATION NON VIOLENTE Rivesaltes
CONFÉRENCE LA COMMUNICATION NON VIOLENTE Rivesaltes mercredi 17 septembre 2025.
Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 25 – 25 – 55
Début : 2025-09-17 19:00:00
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Conférence-événement autour de la Communication Non Violente par Thomas d’Ansembourg.
English :
Conference-event on Nonviolent Communication by Thomas d’Ansembourg.
German :
Konferenz-Event rund um die Gewaltfreie Kommunikation von Thomas d’Ansembourg.
Italiano :
Conferenza-evento sulla comunicazione non violenta di Thomas d’Ansembourg.
Espanol :
Conferencia-evento sobre la comunicación no violenta, por Thomas d’Ansembourg.
