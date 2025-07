Conférence La Compagnie des Indes Guérande

Guérande Loire-Atlantique

5 novembre 2025 14:30

16:00

2025-11-05

L’historien et écrivain Luc Corlouër vous propose une plongée au cœur de la Compagnie des Indes, cette organisation emblématique fondée au XVIIe siècle pour faire rayonner le commerce français à travers le monde. Intitulée « La Compagnie des Indes l’aventure des comptoirs et le commerce au-delà des mers », cette conférence illustre comptoirs d’Asie, routes maritimes, échanges exotiques, enjeux géopolitiques et rivalités internationales. .

4 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique

