CONFÉRENCE LA COMPAGNIE DES INDES Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

CONFÉRENCE LA COMPAGNIE DES INDES Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins mardi 4 novembre 2025.

CONFÉRENCE LA COMPAGNIE DES INDES

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 15:00:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04



La Compagnie des Indes l’aventure des comptoirs et le commerce au-delà des mers Conférence de Luc CORLOUER

Procurer au royaume l’utilité du commerce d’Asie et empêcher que les Anglais et les Hollandais n’en profitent seuls comme ils l’ont fait jusque-là Louis XIV 1664. Pendant deux siècles la Compagnie des Indes va transporter des hommes et des marchandises vers les possessions de l’Inde et de l’océan Indien. En 1676, son siège sera installé à Pondichéry, elle parviendra à développer ses activités sur une grande partie de l’Orient. Manufacture royale créée par Louis XIV, la Compagnie française des Indes orientales eut pour but de damer le pion aux Anglais et aux Hollandais dans le commerce avec l’Asie. Toute-puissante, elle fut néanmoins emportée par la Révolution. Les voyages vers les îles vont entraîner un flot de négociants, militaires, politiques et beaucoup d’aventuriers qui vont vivre au rythme des départs vers l’Orient. Armées à Nantes, Lorient, Port-Louis, les flûtes et vaisseaux vont naviguer pour amener des marchandises de France et revenir avec du poivre, des épices, des porcelaines et en descendant les côtes de l’Afrique on embarquera parfois des esclaves. Les épiceries, drogues et autres choses que nos provinces ne produisent pas, dont nous ne pouvons nous passer et que nous serions absolument obligés de tirer de nos voisins si nous cessions d’aller les chercher nous-mêmes

Auteur, biographe, essayiste et conférencier, Luc Corlouër est né en 1957 à Montauban. Il est d’origine par sa branche paternelle d’une vieille famille de négociants de Tréguier. Passionné d’histoire, chercheur aux Archives, il a rédigé de nombreux articles pour des revues consacrées à la Guerre 14-18 et à l’Histoire de la Bretagne. .

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 85 85 01 04 antennestbrevin@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONFÉRENCE LA COMPAGNIE DES INDES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Saint Brevin