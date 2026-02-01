Conférence La condition humaine dans le Dunois à l’époque d’Emile Zola Châteaudun

Conférence La condition humaine dans le Dunois à l’époque d’Emile Zola

Salle Saint-André Châteaudun Eure-et-Loir

2026-02-14 15:00:00

Jean-Claude Galerne, historien local, évoquera la venue d’Emile Zola dans le Dunois et sa vision de la condition humaine dans la seconde partie du 19e siècle.

Plusieurs thèmes seront abordés comme la condition féminine, la vie laborieuse des journaliers percherons ou encore les évolutions sociétales qui ont accompagné l’essor industriel.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 10 €.

Salle Saint-André Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

Local historian Jean-Claude Galerne will talk about Emile Zola?s visit to the Dunois region and his vision of the human condition in the second half of the 19th century.

