Conférence La conquête spatiale Saint-Dié-des-Vosges

Tarif : 10 EUR
Dimanche 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14 18:00:00
Conférence sur la conquête Spatiale proposée par Astro et sac à dos, suivie du film Apollo 13.Tout public
Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 91 94 contact@novacine.fr
English :
Lecture on the conquest of space by Astro et sac à dos, followed by the film Apollo 13.
