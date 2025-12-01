Conférence La conquête spatiale Saint-Dié-des-Vosges

Conférence La conquête spatiale

Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Dimanche 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Conférence sur la conquête Spatiale proposée par Astro et sac à dos, suivie du film Apollo 13.Tout public

Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 91 94 contact@novacine.fr

English :

Lecture on the conquest of space by Astro et sac à dos, followed by the film Apollo 13.

