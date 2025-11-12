Conférence La conscience dans tous ses états Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg Valence

Conférence La conscience dans tous ses états

Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence Drôme

Début : 2025-11-12 18:00:00

fin : 2025-11-12 19:30:00

2025-11-12

Quand les questions sur la conscience rencontrent les neurosciences.

Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 42 48 02 contact@fondationevertea.org

English :

When questions about consciousness meet neuroscience.

German :

Wenn Fragen über das Bewusstsein auf die Neurowissenschaften treffen.

Italiano :

Quando le domande sulla coscienza incontrano le neuroscienze.

Espanol :

Cuando las preguntas sobre la conciencia se encuentran con la neurociencia.

