Conférence La conscience dans tous ses états Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg Valence

Conférence La conscience dans tous ses états
Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence Drôme
Début : 2025-11-12 18:00:00
fin : 2025-11-12 19:30:00
2025-11-12
Quand les questions sur la conscience rencontrent les neurosciences.
Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 42 48 02 contact@fondationevertea.org
English :
When questions about consciousness meet neuroscience.
German :
Wenn Fragen über das Bewusstsein auf die Neurowissenschaften treffen.
Italiano :
Quando le domande sulla coscienza incontrano le neuroscienze.
Espanol :
Cuando las preguntas sobre la conciencia se encuentran con la neurociencia.
