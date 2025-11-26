Conférence « La constitution des cimetières parisiens : 19e-20e siècles » Accès pour les personnes à mobilité réduite Paris

Conférence « La constitution des cimetières parisiens : 19e-20e siècles » Accès pour les personnes à mobilité réduite Paris mercredi 26 novembre 2025.

À l’invitation de la BHVP, Arnaud Schoonheere se propose de retracer une histoire synthétique de la constitution des cimetières parisiens, de 1804 à 1929. En s’appuyant sur une riche documentation iconographique, il présentera le caractère pluriel et singulier des vingt cimetières gérés par la Ville de Paris.

Depuis 2021, Arnaud Schoonheere dirige la cellule patrimoine des cimetières parisiens, un poste unique en France, où il documente, protège et valorise près de 690 000 sépultures réparties dans vingt cimetières, véritables musées à ciel ouvert.

Conservateur du patrimoine, il veille à préserver l’identité de chaque lieu en menant un inventaire exhaustif, en supervisant les restaurations et en arbitrant le devenir des tombes, entre mémoire collective et usages contemporains.

Dans le cadre de sa série de conférence consacrée à la mort à Paris, le Bibliothèque historique reçoit Arnaud Schoonheere, chef de la cellule patrimoine au Service des Cimetières de la Ville de Paris.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-26T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T19:00:00+02:00_2025-11-26T20:30:00+02:00

Accès pour les personnes à mobilité réduite Jardin Lamoignon – Mark Ashton au 25 rue des Franc-Bourgeois 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/