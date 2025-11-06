Conference La correspondance de Marie-Thérèse Geoffrin née Rodet et de Stanislas Place de la 2ème DC Lunéville

Conference La correspondance de Marie-Thérèse Geoffrin née Rodet et de Stanislas Place de la 2ème DC Lunéville jeudi 6 novembre 2025.

Conference La correspondance de Marie-Thérèse Geoffrin née Rodet et de Stanislas

Place de la 2ème DC Chapelle Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-06 16:30:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

a correspondance de Marie-Thérèse Geoffrin née Rodet et de Stanislas Auguste roi de Pologne (1764-1777), édition critique

Par Izabella Zatorska, enseignante à l’Institut d’études romanes, Université de Varsovie. Entrée Libre.

Un document inédit en Pologne, composé de plus de cent cinquante lettres dont la première et dernière édition en France date d’il y a 150 ans, et qui retrace, vues de deux points de l’Europe, les vicissitudes de la première moitié du règne de Stanislas Auguste, élu à 32 ans roi sous les baïonnettes russes ; il en dénie la présence dans son compte rendu enthousiaste à celle qu’il avait connue à Paris dix ans auparavant et qu’il continue d’appeler sa Maman .Tout public

0 .

Place de la 2ème DC Chapelle Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75 accueilchateau@departement54.fr

English :

he correspondence between Marie-Thérèse Geoffrin née Rodet and Stanislas Auguste, King of Poland (1764-1777), critical edition

By Izabella Zatorska, lecturer at the Institute of Romance Studies, University of Warsaw. Free admission.

A document unpublished in Poland, comprising over 150 letters, first and last published in France 150 years ago, which retraces the vicissitudes of the first half of the reign of Stanislaus Augustus, elected king at the age of 32 « under the Russian bayonets »; he denies their presence in his enthusiastic account of the woman he had met in Paris ten years earlier, and whom he continues to call his « Maman ».

German :

a correspondance de Marie-Thérèse Geoffrin née Rodet et de Stanislas Auguste roi de Pologne (1764-1777), édition critique

Von Izabella Zatorska, Dozentin am Institut für Romanische Studien, Universität Warschau. Der Eintritt ist frei.

Ein in Polen bisher unveröffentlichtes Dokument, das aus mehr als 150 Briefen besteht, die vor 150 Jahren zum ersten und letzten Mal in Frankreich veröffentlicht wurden. Es zeigt die Wechselfälle der ersten Hälfte der Herrschaft von Stanislaus August, der im Alter von 32 Jahren « unter russischen Bajonetten » zum König gewählt wurde, aus der Sicht von zwei Punkten in Europa.

Italiano :

a corrispondenza tra Marie-Thérèse Geoffrin nata Rodet e Stanislas Augustus, re di Polonia (1764-1777), edizione critica

A cura di Izabella Zatorska, docente presso l’Istituto di studi romanzi, Università di Varsavia. Ingresso libero.

Il documento, inedito in Polonia, è composto da oltre 150 lettere, la cui prima e ultima edizione è stata pubblicata in Francia 150 anni fa, e ripercorre le vicende della prima metà del regno di Stanislao Augusto, eletto re all’età di 32 anni « sotto le baionette russe »; nel suo entusiastico racconto nega la presenza della donna che aveva conosciuto a Parigi dieci anni prima e che continua a chiamare « mamma ».

Espanol :

a correspondencia entre Marie-Thérèse Geoffrin, de soltera Rodet, y Stanislas Augustus, rey de Polonia (1764-1777), edición crítica

A cargo de Izabella Zatorska, profesora del Instituto de Estudios Románicos de la Universidad de Varsovia. Entrada gratuita.

Este documento, inédito en Polonia, compuesto por más de 150 cartas, cuya primera y última edición se publicó en Francia hace 150 años, traza las vicisitudes de la primera mitad del reinado de Estanislao Augusto, elegido rey a los 32 años « bajo las bayonetas rusas »; en su entusiasta relato niega la presencia de la mujer que había conocido en París diez años antes y a la que sigue llamando su « Mamá ».

L’événement Conference La correspondance de Marie-Thérèse Geoffrin née Rodet et de Stanislas Lunéville a été mis à jour le 2025-09-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS