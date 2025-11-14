Conférence La création artistique de 1960 à 1970 Musée Royan

Conférence La création artistique de 1960 à 1970

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 15:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Par Laurence Chanchorle, conférencière

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

By Laurence Chanchorle, lecturer

German :

Von Laurence Chanchorle, Rednerin

Italiano :

Di Laurence Chanchorle, docente

Espanol :

Por Laurence Chanchorle, conferenciante

L’événement Conférence La création artistique de 1960 à 1970 Royan a été mis à jour le 2025-10-03 par Mairie de Royan