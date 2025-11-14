Conférence La création artistique de 1960 à 1970 Musée Royan
Conférence La création artistique de 1960 à 1970 Musée Royan vendredi 14 novembre 2025.
Conférence La création artistique de 1960 à 1970
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR
Début : 2025-11-14 15:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Par Laurence Chanchorle, conférencière
.
English :
By Laurence Chanchorle, lecturer
German :
Von Laurence Chanchorle, Rednerin
Italiano :
Di Laurence Chanchorle, docente
Espanol :
Por Laurence Chanchorle, conferenciante
