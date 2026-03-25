Conférence La cryptologie, gardienne des secrets par Franck Leprevost

Airborne Museum Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

La cryptologie est aussi ancienne que le besoin de garder ses secrets à l’abri d’une part, et d’avoir accès à ceux de son voisin d’autre part. Le fait que ce dernier soit considéré comme ennemi, ou comme ami joue peu les rapports pour le Parlement Européen sur le réseau Echelon au tournant des années 2000 (dont le conférencier est l’un des auteurs), l’affaire Snowden quinze ans après, ou encore les écoutes par la NSA de dirigeants politiques ou de journalistes européens sont là pour en témoigner. La conférence s’attachera à donner un survol historique du sujet, de ses enjeux stratégiques et de ses défis technologiques. .

Airborne Museum Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 78 03

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English : Conférence La cryptologie, gardienne des secrets par Franck Leprevost

L’événement Conférence La cryptologie, gardienne des secrets par Franck Leprevost Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Baie du Cotentin