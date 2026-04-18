Dans les temps anciens, des personnes en dehors des normes de genre avaient un rôle social en tant que chamans, intermédiaires entre les dieux et les humains. Leurs fonctions s’étendent ensuite aux arts du spectacle, à l’accueil des clients en restauration, à la prostitution… Le Japon, caractérisé par une grande liberté religieuse, a ainsi connu un développement important de la culture transgenre, toujours bien présente aujourd’hui. Cette conférence sera modérée par Camille Lenoble (docteur en études japonaises de l’Université de Strasbourg).

Intervenante:

Junko Mitsuhashi (participation en ligne depuis le Japon), née en 1955 à Chichibu dans la préfecture de Saitama. A partir d’environ 1995, elle a commencé à donner des conférences et à écrire en tant que femme trans. En 2000, elle est nommée chargée de cours à la faculté des lettres de l’Université Chûo (recherche sur la société contemporaine), devenant la première enseignante universitaire transgenre au Japon. En 2005, elle assure en tant que chargée de cours le premier cours universitaire spécialisé en études sur le transgenre à l’Université Ochanomizu. Chargée de cours à l’Université de Meiji jusqu’au mars 2026. Spécialité : histoire du genre et de la sexualité, en particulier l’histoire sociale et culturelle des cultures de transgression des genres au Japon

Modérateur :

Camille Lenoble, docteur en études japonaises de l’Université de Strasbourg. Il est spécialiste de l’histoire du genre et des sexualités. Ses recherches portent plus précisément sur les pratiques et les représentations du travestissement, ainsi que sur les mobilités sociales de sexe dans la société du Japon moderne (1868-1945).

Cette conférence inclut des contenus à caractère sexuel susceptibles de ne pas convenir aux moins de 18 ans.

Spécialiste de l’histoire du genre et de la sexualité et elle-même femme trans, Junko Mitsuhashi nous parlera de la culture transgenre au Japon, de son histoire et de son actualité, en se concentrant sur le kabuki et les acteurs interprétant les rôles féminins : les onnagata.

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

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