Conférence La cure de printemps

Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Après l’hiver vient le printemps…

Comment détoxifier notre organisme grâce aux plantes médicinales.

Des cures dépuratives étaient régulièrement pratiquées dans nos campagnes par nos anciens qui vivaient au rythme de la terre et des saisons.

La tendance actuelle étant à la permathérapie (méthode alliant la sagesse des approches traditionnelles à des pratiques de soins innovantes pour une approche holistique et durable de la santé), ces cures sont souvent pratiquées avec excès et avec une méconnaissance des plantes utilisées.

Souvent les longs mois d’hiver ont été accompagnés d’une alimentation riche en lipides et en glucides. L’activité physique s’est également souvent trouvée réduite.

Tout cela engendre une accumulation de toxines qu’il faut éliminer avec l’arrivée des beaux jours.

Le terme dépuratif en phytothérapie est relatif à toute plante bénéfique pour détoxifier notre organisme des toxines nuisibles.

Cette élimination se fait à travers 5 émonctoires (Organes qui éliminent les déchets du métabolisme. Le foie, les reins, les intestins, les poumons et la peau exercent un rôle d’émonctoire.)

Différentes plantes médicinales vont nous aider à stimuler ces émonctoires afin de détoxifier notre organisme.

Il s’agit toutefois de bien les choisir, les utiliser à bon escient et connaitre leurs possibles effets secondaires et interactions avec les traitements allopathiques. .

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence La cure de printemps Saverne a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région