Conférence L’A.D.N, preuve irréfutable ou en devenir ? Juvénat Notre-Dame Châteaulin

Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin Finistère

Proposée par l’Université du Temps Libre (UTL) de Châteaulin-Crozon-Le Faou et présentée par Thierry Lezeau.

Cette conférence abordera les actualités judiciaires liées à l’utilisation de l’A.D.N., les avancées expertales, ainsi que l’avenir portrait-robot génétique, parentèle, généalogie génétique…

Thierry Lezeau a été en charge de dossiers criminels très médiatiques, tels que le meurtre de Caroline Dickinson en 1996 et, plus récemment, la disparition de la famille du docteur Godard.

Gratuit pour les adhérents.

