Conférence ‘’La Dame de Monsoreau’’. La trilogie des Valois, entre réalité et fiction Villers-Cotterêts

Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2025-11-15 16:30:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Par Marie Palewska

La trilogie des Valois d’Alexandre Dumas père plonge le lecteur au cœur des intrigues politiques et amoureuses du XVIe siècle. Au centre de cette fresque historique, La Dame de Monsoreau explore la passion tragique entre Bussy d’Amboise et Diane de Méridor, mariée contre son gré au cruel comte de Monsoreau.

Cette conférence animée par Marie Palewska présentera le deuxième volume de la trilogie, La Dame de Monsoreau , en décortiquant le travail d’écriture de l’auteur.

Marie Palewska est archiviste paléographe et professeure agrégée de lettres classiques. Elle a travaillé sur la réédition du roman Les Quarante-Cinq chez Gallimard.

Lieu médiathèque Alexandre Dumas

Public tous publics, à partir de 14 ans

Réservation obligatoire 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr 0 .

