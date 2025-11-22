Conférence la danse quand l’art y entre Salle du patronage Barcus

Conférence la danse quand l’art y entre

Salle du patronage Bourg Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : 2025-11-22

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Ne manquez pas une soirée culturelle passionnante au patronage à Barcus.

Nous vous invitons à une conférence fascinante avec Jean-Philippe Mercé sur le thème la danse quand l’art y entre. De la Préhistoire à nos jours, venez explorer comment la danse est devenue un outil premier de langage et comment elle a inspiré — et continue d’inspirer — les arts plastiques. Une occasion unique de voir comment le mouvement et le corps sont mis en tension dans l’art, du geste capturé à la trace sensible laissée par le mouvement. .

Salle du patronage Bourg Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 79 97 25

