Conférence La découverte du Japon par l’Occident De Cipango à l’ère Meiji La Résidence des Indes La Rochelle
Conférence La découverte du Japon par l’Occident De Cipango à l’ère Meiji La Résidence des Indes La Rochelle vendredi 3 avril 2026.
Conférence La découverte du Japon par l’Occident De Cipango à l’ère Meiji
La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03 19:45:00
Date(s) :
2026-04-03
Tous les ans, nous célébrons à la Rochelle, comme dans tout le Japon, les cerisiers en fleurs. Mais d’où nous vient cette passion pour le Japon qui nous est pourtant resté fermé jusqu’en 1867 ?
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La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 94 21 contact@laresidencedesindes.com
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English :
Every year in La Rochelle, as throughout Japan, we celebrate the cherry blossom season. But where does this passion for Japan come from, even though it remained closed to us until 1867?
L’événement Conférence La découverte du Japon par l’Occident De Cipango à l’ère Meiji La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-28 par Nous La Rochelle
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