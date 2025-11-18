Conférence La décroissance nécessité ou utopie ? Place du 11 août 1944 Cluny

Conférence La décroissance nécessité ou utopie ?

Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton Campus Arts et Métiers CLUNY Cluny Saône-et-Loire

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18 22:00:00

2025-11-18

Conférence animée par Olivier SELIGNAN, Ingénieur économiste (École Centrale de Paris) et auteur de Le bon, le beau, le sobre (2022)

La quête sans frein de la croissance bouleverse l’équilibre de notre planète. Les solutions actuelles peinent à endiguer les dangers qui se profilent à l’horizon. D’où la nécessité de considérer une rupture la décroissance, choisie et mise en œuvre de façon planifiée et maîtrisée, pour nous libérer du culte du PIB et inventer de nouvelles voies économiques, sociales et techniques, plus porteuses d’avenir.

Au fil de cette conférence, nous explorerons ensemble les ressorts et les promesses de la décroissance, ses défis et ses limites, en dialogue avec d’autres perspectives comme la croissance verte, la prospérité sans croissance ou l’a-croissance.

Parce qu’il est urgent d’agir, ce moment sera l’occasion de réfléchir et d’identifier, concrètement, les moyens par lesquels chacun peut contribuer, dès maintenant, à bâtir un avenir vraiment soutenable. .

Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton Campus Arts et Métiers CLUNY Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 53 60 ccic.cluny@ensam.eu

